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        Kütahya'da kar yağışı etkili oluyor

        Kütahya'da sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 23:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 23:34
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        Kütahya'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kütahya'da sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar Zafer Meydanı'nda fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

        Arkadaşlarıyla birlikte Çinili Vazo önünde kartopu oynayan Efe Boztekin, AA muhabirine, "Hava durumuna bakmadan evden çıkmıştık. Birden kar yağmaya başladı. Biz de arkadaşlarla dışarı çıkıp kartopu oynamaya başladık. Böylelikle karın keyfini yaşıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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