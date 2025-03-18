Kütahya'da kar yağışı etkili oluyor

Arkadaşlarıyla birlikte Çinili Vazo önünde kartopu oynayan Efe Boztekin, AA muhabirine, "Hava durumuna bakmadan evden çıkmıştık. Birden kar yağmaya başladı. Biz de arkadaşlarla dışarı çıkıp kartopu oynamaya başladık. Böylelikle karın keyfini yaşıyoruz." dedi.

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar Zafer Meydanı'nda fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

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