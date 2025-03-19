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        Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamaya neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:40
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        Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamaya neden oluyor.

        Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Kocayayla mevkisinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Karayolları ekipleri yolların kapanmasını engellemek için tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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