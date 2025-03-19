Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Karayolları ekipleri yolların kapanmasını engellemek için tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Kocayayla mevkisinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamaya neden oluyor.

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