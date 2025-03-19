Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamaya neden oluyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamaya neden oluyor.
Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Kocayayla mevkisinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri yolların kapanmasını engellemek için tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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