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        Kütahya'da yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:44 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:44
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        Kütahya'da yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi
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        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kentteki bir otelde gerçekleştirilen iftar programında, bölge müdürlüğünden yetim maaşı alan çocuklar ve aileleri, ilgililerle bir araya geldi.

        Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Yardımcısı Fikret Zaman, devletin her alanda dezavantajlıların yanında olduğunu belirtti.

        Bu anlamda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı birçok yardım faaliyeti bulunduğunu dile getiren Zaman, şunları kaydetti:

        "Devletimizin en önemli görevlerinden biri de vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak, onların yanında olmak. Bu bağlamda cumhuriyetin bir tarifi de kimsesizlerin kimsesi olmasıdır. Hayatta bazen şanssızlıklar olabiliyor, zor durumlara düşebiliyoruz. Herkes şunu iyi bilsin ki devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır."

        Ramazan ayı etkinliklerine devam ettiklerini kaydeden Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın da bugün de yaklaşık 250 aile ve çocuklarının bulunduğu bir iftar programı düzenlediklerini söyledi.

        Benzer programların bağlı bulunan Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinde de yapıldığını aktaran Aydın, "Toplamda 674 çocuğumuza, içerisinde yaklaşık 4 bin lira bulunan alışveriş çeki verdik. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizi vakfın hayır şartını yerine getirme kapsamında gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Aydın, ramazan ayının başından itibaren iftar çadırıyla her gün yaklaşık 1500 vatandaşa iftar verdiklerini, bunu ramazan sonuna kadar sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

        Programda, çocuklara çeşitli hediyeler, ailelere alışverişlerde kullanabilecekleri hediye kartları verildi.

        Ayrıca etkinliğe katılan çocuklar, gönüllü abla ve ağabeyleriyle oyunlar oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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