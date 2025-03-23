CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP'nin ön seçiminde Kütahya'da oy kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim için Kütahya'da oy kullandı.

Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri'nde kurulan sandıkta oy kullanan Karatepe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ön seçime gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Bu ilginin gelecek dönemde Türkiye'nin ne kadar aydınlık olacağının somut bir göstergesi olduğunu belirten Karatepe, "Benim bugün Kütahya’da gözlemlediğim aslında Türkiye genelinde arkadaşlarımızın gözlemlediği bir şey. Bir genel seçime gösterilen ilgiden çok daha yüksek bir ilginin var olduğunu büyük bir mutlulukla görüyoruz." dedi.

Karatepe, ön seçime katılanların bir mesaj verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnsanlar, Atatürk cumhuriyetine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak için genci, yaşlısı, yürümekte zorluk çekeni hem Ekrem başkanımıza hem de Türkiye'ye mesaj vermek için bugün akın akın sandıklara geliyor. Bu bizi mutlu ediyor ve umutlarımızın yeşermesine katkı sağlıyor. Ben inanıyorum ki bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Biz her şeyin çok daha iyiye gitmekte olduğunu biliyoruz. Pek çok zorlukla karşı karşıya kalacağımızı zaten uzun zamandır tahmin ediyorduk."

Yalçın Karatepe, bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "terör" suçundan serbest bırakıldığını ancak "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandığını hatırlatması üzerine, "Ekrem başkan her konuda serbest bırakılacaktır. Biz Ekrem başkanımızın herhangi bir konuda suçu olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve CHP il teşkilatı yöneticileri ile partililer de Bengisu Sosyal Tesisleri'nde kurulan sandıkta oy kullandı.