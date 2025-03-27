Kütahya'da çocuklar 200 yıllık "Küpecik" geleneğini yaşattı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 200 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında iftardan sonra gruplar halinde evleri gezen çocuklar, "Küpecik" manisi okuyarak şeker, çikolata ve harçlık topladı.

Çocukların iftar ile teravih namazı arasındaki vakitte gruplaşarak sürdürdüğü Küpecik geleneği, genellikle mahallelerde miniklerin bir başkan öncülüğünde toplanmasıyla gerçekleştiriliyor.

Evlere giden çocuklar, mani söyledikten sonra kapıyı açan kişiden harçlık istiyor. Mahalle sakinleri, çocuklara ya para ya da şeker, çikolata, çerez veriyor.

Şehitler Ortaokulu'nda öğrenim gören bir grup çocuk, Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ın evini ziyaret ederek "Küpecik" geleneğini gerçekleştirdi.

Kaymakam Bahar ve Başkan Demirtaş, çocuklara harçlık ve çeşitli hediyeler takdim etti.

- Küpecik manisi

Kütahyalı çocukların evlerden harçlık isterken söylediği Küpecik manisi şöyle:

"Heey! Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik