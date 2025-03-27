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        Kütahya'da çocuklar 200 yıllık "Küpecik" geleneğini yaşattı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 200 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında iftardan sonra gruplar halinde evleri gezen çocuklar, "Küpecik" manisi okuyarak şeker, çikolata ve harçlık topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:17 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:24
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        Kütahya'da çocuklar 200 yıllık "Küpecik" geleneğini yaşattı
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 200 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında iftardan sonra gruplar halinde evleri gezen çocuklar, "Küpecik" manisi okuyarak şeker, çikolata ve harçlık topladı.

        Çocukların iftar ile teravih namazı arasındaki vakitte gruplaşarak sürdürdüğü Küpecik geleneği, genellikle mahallelerde miniklerin bir başkan öncülüğünde toplanmasıyla gerçekleştiriliyor.

        Evlere giden çocuklar, mani söyledikten sonra kapıyı açan kişiden harçlık istiyor. Mahalle sakinleri, çocuklara ya para ya da şeker, çikolata, çerez veriyor.

        Şehitler Ortaokulu'nda öğrenim gören bir grup çocuk, Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ın evini ziyaret ederek "Küpecik" geleneğini gerçekleştirdi.

        Kaymakam Bahar ve Başkan Demirtaş, çocuklara harçlık ve çeşitli hediyeler takdim etti.

        - Küpecik manisi

        Kütahyalı çocukların evlerden harçlık isterken söylediği Küpecik manisi şöyle:

        "Heey! Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik

        Yağ olmazsa bal olsun, ev sahibi sağ olsun

        Ev sahibi, evde misin? Evde değil, dağda mısın?

        Dağda yılan kışlasın kışlasın

        Allah biricik çocuğunuzu bağışlasın

        Al yanaklı yenge, bal yanaklı yenge

        Merdivenden in de gel, in de gel

        Bizim sarı beşlikleri al da gel, al da gel

        Kapı altında tırtıl, beşliği ver de kurtul."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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