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        Kütahya il protokolü bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

        Kütahya'da il protokolü Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaşlı, çocuk ve hastalarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:45
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        Kütahya il protokolü bayram ziyaretleri gerçekleştirdi
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        Kütahya'da il protokolü Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaşlı, çocuk ve hastalarla bayramlaştı.

        Bayram ziyaretlerine Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve İl Müftüsü İrfan Açık katıldı.

        Protokol üyeleri huzurevindeki yaşlılar, koruma altındaki çocuklar ve Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki hastalarla bayramlaşarak karanfil verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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