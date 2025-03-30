Kütahya il protokolü bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Bayram ziyaretlerine Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve İl Müftüsü İrfan Açık katıldı.

Kütahya'da il protokolü Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaşlı, çocuk ve hastalarla bayramlaştı.

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