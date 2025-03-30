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        Kütahya'da 22 yaşındaki genci silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da çıkan kavgada 22 yaşındaki genci tabancayla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:26 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:26
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        Kütahya'da 22 yaşındaki genci silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da çıkan kavgada 22 yaşındaki genci tabancayla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ağaçköy Regülatörü yakınlarında Ceyhun Sönmez'i tabancayla vurduktan sonra kaçan Uğur Ö'nün (29), Zafertepe Mahallesi'ndeki adreste saklandığını belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sönmez'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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