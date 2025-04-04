Kütahya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir sürücünün hayatını kaybettiği, babasının ise yaralandığı kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir sürücünün hayatını kaybettiği, babasının ise yaralandığı kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.
Gediz-Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde dün, N.K. idaresindeki 31 APJ 75 plakalı tırın karşı şeride geçerek Ramazan Şakir Yılmaz'ın (21) kullandığı 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildiği kaza anı, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, bölünmüş yolun bitiminde kontrolden çıkan tırın önce sağa savrulduğu, ardından karşı şeride geçerek otomobilin üstüne devrildiği anlar yer alıyor.
Kazada, tırın altında kalan otomobil sürücüsü Ramazan Şakir Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan baba İbrahim Yılmaz (50) ise sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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