Kütahya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçedeki Çokköy'de Kasım Çevik'e ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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