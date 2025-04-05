Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçedeki Çokköy'de Kasım Çevik'e ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi

        Benzer Haberler

        17 Yaş Altı Türkiye Güneş Şampiyonası, Kütahya'da başladı
        17 Yaş Altı Türkiye Güneş Şampiyonası, Kütahya'da başladı
        Domaniç Dağları'na ziyaretçi akını
        Domaniç Dağları'na ziyaretçi akını
        TIR'ın üzerine devrildiği otomobildeki baba yaralandı, oğlu öldü; kaza kame...
        TIR'ın üzerine devrildiği otomobildeki baba yaralandı, oğlu öldü; kaza kame...
        Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
        Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
        Kütahya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
        Kütahya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
        Kütahya'da devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası ya...
        Kütahya'da devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası ya...