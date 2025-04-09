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        Kütahya'da Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi

        Kütahya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kütahya Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:34
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        Kütahya'da Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi
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        Kütahya’da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kütahya Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

        Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kütahya Müftüsü Yardımcısı Salim Üzülmez, şehit aileleri ve yakınları ile müftülük görevlileri şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

        Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve daire müdürleri, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

        Kütahya Hava Şehitliği'nin de ziyaret edildiği törende Vali Işın ile İl Emniyet Müdürü Elbir, şehitlik defterini imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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