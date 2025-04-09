Kütahya'da Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi

Kütahya Hava Şehitliği'nin de ziyaret edildiği törende Vali Işın ile İl Emniyet Müdürü Elbir, şehitlik defterini imzaladı.

Kütahya Müftüsü Yardımcısı Salim Üzülmez, şehit aileleri ve yakınları ile müftülük görevlileri şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Kütahya’da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kütahya Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

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