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        Kütahya'da "Anadolu'da İlk Bilimler Ansiklopedisi Sempozyumu" düzenlendi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Anadolu'da İlk Bilimler Ansiklopedisi Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:35
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        Kütahya'da "Anadolu'da İlk Bilimler Ansiklopedisi Sempozyumu" düzenlendi
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Anadolu'da İlk Bilimler Ansiklopedisi Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen sempozyumda, 1704-1784 yıllarında Kütahya'da yaşayan Abdullah Kütahi'nin "Feraidu'l-Funun" adlı eseri anlatıldı.

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çevrim içi katıldığı sempozyumda, "Kütahya gibi tarih boyunca ilim, irfan ve kültür evi olmuş bir şehrin, 18. yüzyılda böylesine önemli bir mütefekkiri yetiştirmiş olması iftihar meselesidir." dedi.

        Kütahi'nin "Feraidu'l-Funun" adlı eserinin, 18. yüzyıl Osmanlı bilim anlayışının, bilgi sistematiğinin ve düşünce dünyasının yansıması olduğunu belirten Özvar, şöyle konuştu:

        "Bu eser sadece bireysel bir gayretin ürünü değil, aynı zamanda Osmanlı'nın da içinde yer aldığı geniş İslam medeniyetinin köklü ilim geleneğinin bir tezahürü olmalıdır. Kadim medreselerde şekillenen farklı ilim disiplinlerini bir arada ele alan bu entelektüel miras, Endülüs'ten, Bağdat'tan, Semerkant'tan İstanbul'a uzanan bir bilgi coğrafyasının, tabiri caizse bir bilgi networkünün parçası olmalıdır."

        Özvar, bu eserin sadece kendi çağına değil, perspektifiyle farklı dönemlere de ışık tutan çok önemli bir ilmi eser olduğunu vurguladı.

        - "Geleceğin ilim dünyasına ışık tutmaya devam edecek"

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da Abdullah Kütahi'nin eserinin, yalnızca Osmanlı ilim geleneğinin zenginliğini değil, aynı zamanda Osmanlı medeniyetinin bilgiyle kurduğu derin ve çok katmanlı ilişkiyi gözler önüne seren nadide bir hazine olduğunu söyledi.

        Eserin keşfedilmesine yönelik ilmi çalışmaların başlatılmasının, ilim ve irfan yolunda atılmış kutlu bir adım olduğunu dile getiren Kızıltoprak, "Bu sempozyum, bu buluşma, sadece bir bilgi aktarımı değil, aynı zamanda kültürel bir dirilişin ve bilimsel bir uyanışın habercisidir. Temennimiz odur ki Feraidu'l-Funun gibi çok yönlü ve derinlikli bir eserin ilmi usullerle edisyon kritiği tamamlanarak neşredilmesiyle birlikte, bu kadim miras hem günümüzün hem de geleceğin ilim dünyasına ışık tutmaya devam edecektir." dedi.

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu da Abdullah Kütahi'nin eseriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kütahya Valisi Musa Işın, sempozyumun ilk oturumunun sonunda, esere katkılarından ve çalışmalarından dolayı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na hediye takdim etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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