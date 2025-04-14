Kütahyalı engelli sporcuların hedefi Avrupa Şampiyonası

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası’na katılan Kütahyalı sporcular, Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek istiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin paydaşlığında gerçekleştirilen şampiyonada, Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü sporcuları Havva Özkul, Yılmaz Teke, Ömer Talha Yürümez ve Emre Alaz mücadele etti.

Sporcular, farklı kategorilerde 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplam 6 madalya kazandı.

Kulüp Başkanı Hatice Yakar, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce dans sporu çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Sporcularımız en son İzmir’de düzenlenen şampiyonaya katılarak 6 madalyayla döndüler. Bu başarı bizi gururlandırdı. Hedefimiz, engelli sporcularımızın Avrupa Şampiyonası’na katılması. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Kulüp antrenörü Ali Osman Altınay ise şampiyonaya düzenli antrenmanlarla hazırlandıklarını ifade ederek, “Sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Avrupa’da düzenlenecek şampiyona için hazırlıklarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.