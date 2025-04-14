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        Kütahyalı engelli sporcuların hedefi Avrupa Şampiyonası

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası'na katılan Kütahyalı sporcular, Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:50
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        Kütahyalı engelli sporcuların hedefi Avrupa Şampiyonası
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        Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası’na katılan Kütahyalı sporcular, Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek istiyor.

        İzmir Büyükşehir Belediyesinin paydaşlığında gerçekleştirilen şampiyonada, Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü sporcuları Havva Özkul, Yılmaz Teke, Ömer Talha Yürümez ve Emre Alaz mücadele etti.

        Sporcular, farklı kategorilerde 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplam 6 madalya kazandı.

        Kulüp Başkanı Hatice Yakar, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce dans sporu çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Sporcularımız en son İzmir’de düzenlenen şampiyonaya katılarak 6 madalyayla döndüler. Bu başarı bizi gururlandırdı. Hedefimiz, engelli sporcularımızın Avrupa Şampiyonası’na katılması. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

        Kulüp antrenörü Ali Osman Altınay ise şampiyonaya düzenli antrenmanlarla hazırlandıklarını ifade ederek, “Sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Avrupa’da düzenlenecek şampiyona için hazırlıklarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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