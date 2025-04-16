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        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan aracın sahibi ve sürücüsüne para cezası

        Kütahya'da, çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 01:50 Güncelleme: 16.04.2025 - 01:57
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        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan aracın sahibi ve sürücüsüne para cezası
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        Kütahya'da, çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yunusemre Mahallesi Başaran Sokağı'nda denetim yaptıkları sırada çakar kullanan 26 VS 176 plakalı otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan incelemede, far kısmında bulunan çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.

        Sürücü E.G. ve araç sahibi babası V.G'ye, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

        E.G'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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