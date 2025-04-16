Kütahya'da çakar tertibatı bulunan aracın sahibi ve sürücüsüne para cezası
Kütahya'da, çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.
Kütahya'da, çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yunusemre Mahallesi Başaran Sokağı'nda denetim yaptıkları sırada çakar kullanan 26 VS 176 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan incelemede, far kısmında bulunan çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.
Sürücü E.G. ve araç sahibi babası V.G'ye, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.
E.G'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
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