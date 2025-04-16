Kütahya'da çakar tertibatı bulunan aracın sahibi ve sürücüsüne para cezası

Sürücü E.G. ve araç sahibi babası V.G'ye, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

Araçta yapılan incelemede, far kısmında bulunan çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.

Kütahya'da, çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

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