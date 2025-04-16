Kütahya'da Turizm Haftası'nda kortej yürüyüşü düzenlendi

Kütahya'da Turizm Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar, ellerinde döviz ve Türk bayraklarıyla bando eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

Yürüyüşün ardından Çini Müzesi'nde program düzenlendi.

Vali Yardımcısı Fikret Zaman, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Kütahya'nın tarih ve kültür zengini bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Zaman, "Kütahya'mız tarihi geçmişinin yanı sıra milli mücadele için de önemli bir şehrimizdir. Kütahya sadece ülkemize değil dünyaya örnek bir şehir. Bizler böylesine önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu değerlerimizi daha çok tanıtmalıyız." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da Turizm Haftası'nı yoğun programlarla kutlamaya başladıklarını belirtti.