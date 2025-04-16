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        Kütahya'da Turizm Haftası'nda kortej yürüyüşü düzenlendi

        Kütahya'da Turizm Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:31
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        Kütahya'da Turizm Haftası'nda kortej yürüyüşü düzenlendi
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        Kütahya'da Turizm Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar, ellerinde döviz ve Türk bayraklarıyla bando eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

        Yürüyüşün ardından Çini Müzesi'nde program düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Fikret Zaman, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Kütahya'nın tarih ve kültür zengini bir şehir olduğunu vurguladı.

        Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Zaman, "Kütahya'mız tarihi geçmişinin yanı sıra milli mücadele için de önemli bir şehrimizdir. Kütahya sadece ülkemize değil dünyaya örnek bir şehir. Bizler böylesine önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu değerlerimizi daha çok tanıtmalıyız." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da Turizm Haftası'nı yoğun programlarla kutlamaya başladıklarını belirtti.

        Ünal, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere herkesin davetli olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği işbirliğiyle düzenlenen Kadrajını Kütahya'ya Çevir Fotoğraf Yarışması'nda derece alan fotoğrafların sahiplerine ödülleri verildi.

        Program, yarışmada çekilen fotoğraflardan oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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