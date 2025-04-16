Kütahya'da tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan kişi öldü
Kütahya'da, tamir ettiği sırada freni boşalıp hareket ederek devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'da, tamir ettiği sırada freni boşalıp hareket ederek devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Sofu Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Ay'ın (73) tamir ettiği 43 FV 102 plakalı traktör, freninin arızalanması sonucu hareket etti.
Bu sırada Ay, durdurmak istediği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ay'ın cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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