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        Kütahya'da tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan kişi öldü

        Kütahya'da, tamir ettiği sırada freni boşalıp hareket ederek devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:53 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:57
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        Kütahya'da tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan kişi öldü
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        Kütahya'da, tamir ettiği sırada freni boşalıp hareket ederek devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Sofu Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Ay'ın (73) tamir ettiği 43 FV 102 plakalı traktör, freninin arızalanması sonucu hareket etti.

        Bu sırada Ay, durdurmak istediği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ay'ın cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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