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        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 19:11 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:18
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        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay boyunca örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip sonucunda, yaklaşık 800 milyon liralık para hareketinin gerçekleştiği yasa dışı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilerin Kütahya, İstanbul, Eskişehir, Uşak, Yalova ve Bartın'daki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

        Bu adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait fişekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.

        Gözaltına alınan Ü.K, S E, G.N.Ş, E.D, M.B.E, S.Y, O.O, H.U, E.D, A.B.U, A.Z.D, B.G, A.U.B, İ.E.K. ve G.N.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

        İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, suç ve suçluyla mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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