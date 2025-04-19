Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay boyunca örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, yaklaşık 800 milyon liralık para hareketinin gerçekleştiği yasa dışı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilerin Kütahya, İstanbul, Eskişehir, Uşak, Yalova ve Bartın'daki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait fişekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.

Gözaltına alınan Ü.K, S E, G.N.Ş, E.D, M.B.E, S.Y, O.O, H.U, E.D, A.B.U, A.Z.D, B.G, A.U.B, İ.E.K. ve G.N.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.