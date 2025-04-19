Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ile Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, Elif Yeşilyaprak (57), Neslihan Yeşilyaprak (85), Emine Acarer (61), Bahadır Acarer (33) ile Hanife Demircan, Elif Demircan ve Esma Demircan yaralandı.

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