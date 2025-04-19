Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:41 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Ramazan Yeşilyaprak (62) yönetimindeki 43 YA 252 plakalı otomobil, Domaniç çevre yolundaki Jandarma Kavşağı'nda Aziz Acarer (62) idaresindeki 43 ACD 663 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, Elif Yeşilyaprak (57), Neslihan Yeşilyaprak (85), Emine Acarer (61), Bahadır Acarer (33) ile Hanife Demircan, Elif Demircan ve Esma Demircan yaralandı.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ile Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi

        Benzer Haberler

        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da Turizm Haftası'nda karma resim sergisi açıldı
        Kütahya'da Turizm Haftası'nda karma resim sergisi açıldı
        Kütahya'da bir kişi caddede ölü bulundu
        Kütahya'da bir kişi caddede ölü bulundu
        Gediz'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Gediz'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kütahya'da 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kütahya'da AFAD İl Müdürlüğü akredite AFAD ekipleriyle buluştu
        Kütahya'da AFAD İl Müdürlüğü akredite AFAD ekipleriyle buluştu