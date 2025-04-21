Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

Ekipler, evde yaptıkları aramada dolabın içine gizlenmiş halde 94 sikke, 46 tarihi obje, 8 yüzük ve dedektör ele geçirdi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişli köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen C.Ç'nin adresine baskın yaptı.

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