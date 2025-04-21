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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde 148 parça tarihi eser ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:59
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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde 148 parça tarihi eser ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

        İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişli köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen C.Ç'nin adresine baskın yaptı.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada dolabın içine gizlenmiş halde 94 sikke, 46 tarihi obje, 8 yüzük ve dedektör ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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