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        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

        Kütahya'da saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:15
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        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Kütahya'da saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        - Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

        Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24'te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

        - Köylerdeki vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

        Depremin merkez üssü Simav'a 18 kilometre uzaklıktaki Yemişli köyünde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

        Depremin ardından köyde yaşan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçiriyor.

        Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 3 günden beri depremlerin sürdüğünü, 4,3 büyüklüğündeki depremin köyde korkuya neden olduğunu söyledi.

        Aydoğdu, "Deprem nedeniyle köydeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Büyük korku içindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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