Kütahya'da jandarmanın mobil tırında vatandaşlara trafik eğitimi verildi

Kütahya'da, Jandarma Genel Komutanlığına ait "mobil eğitim tırı" ve "emniyet kemeri simülasyon aracı"nda vatandaşlara ve öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında, mobil eğitim tırı kente geldi.

Zafer Meydanı'na konuşlandırılan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik hakkında çizgi film izledi.

"Emniyet kemeri simülasyon aracı"nda ise vatandaşlar, aracı test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Görevliler tarafından uygulama sırasında emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, gazetecilere, etkinliğin Trafik Güvenliği Eylem Planı ile Karayolları Trafik Güvenliği Stratejik Planı kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Eğitimlerle farkındalık oluşturduklarını dile getiren Kültür, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığımız Trafik Daire Başkanlığımızca ilimize gönderilen eğitim tırlarımızla vatandaşlar ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Amacımız hem çocuklarımızda hem de yetişkinlerde güvenli trafik bilincini artırmak. Bu sayede kazaları önlenebilir seviyeye getirmek istiyoruz."

Aracı ziyaret eden vatandaşlardan Süleyman Başağaç da emniyet kemerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Simülasyon aracında yaşadığı deneyimi anlatan Başağaç, "Dışarıdan görüldüğü kolay değilmiş. Araç ters döndüğünde olasım bir çarpışmada şiddetin daha da artacağını tahmin edebiliyorum. Bu nedenle kısa mesafelerde dahi emniyet kemerinin kullanılması gerekliliğini daha iyi anlamış oldum." diye konuştu.

Simülasyon aracıyla farklı bir tecrübe edindiğini aktaran Mehmet Demir ise emniyet kemerinin önemli olduğunun altını çizdi.