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        Kütahya'da köylüler artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor

        Kütahya'da Simav ilçesinde depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri, devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 01.05.2025 - 22:18
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        Kütahya'da köylüler artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor
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        Kütahya'da Simav ilçesinde depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri, devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Ardından saat 20.07'de yine 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

        Depremlerin merkez üssü Yemişli köyünde yaşayan vatandaşlar, devam eden artçılar nedeniyle evlerinden dışarı çıktı.

        Geceyi dışarıda geçiren köylüler, sokak arasında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

        Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, AA muhabirine, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını söyledi.

        Endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirten Aydoğdu, "Bölgede hava yağışlı. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Köylülerimiz ateşin başında ısınıyor." dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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