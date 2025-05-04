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        Kütahya'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:53 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:02
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        Kütahya'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Mehmet Kaya'nın (19) kullandığı plakasız motosiklet, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan genç, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza esnasında gencin başında kask bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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