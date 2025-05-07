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        Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Kütahya'da öğrencilerle buluştu

        Kütahya'da öğrenciler, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede tiyatro oyunu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:17
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        Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Kütahya'da öğrencilerle buluştu
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        Kütahya'da öğrenciler, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede tiyatro oyunu izledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, "Masal Treni" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Öğrenciler, raylar üzerindeki sahnede tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı.

        Ücretsiz sahnelenen oyunu, 500'den fazla öğrencinin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, protokol üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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