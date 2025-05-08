Kütahya'da kaybolan 19 büyükbaş hayvanı jandarma ekibi buldu
Kütahya'da arazide kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Kütahya'da arazide kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Soğukçeşme köyü yakınlarındaki arazide 19 büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine sürü sahibi Muhammed Kaynar, İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekibi ile komando timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren ve dron kullanılan çalışmaların sonunda, kayıp hayvanların 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından bulunan büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.
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