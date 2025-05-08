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        Kütahya'da kaybolan 19 büyükbaş hayvanı jandarma ekibi buldu

        Kütahya'da arazide kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:14
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        Kütahya'da kaybolan 19 büyükbaş hayvanı jandarma ekibi buldu
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        Kütahya'da arazide kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Soğukçeşme köyü yakınlarındaki arazide 19 büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine sürü sahibi Muhammed Kaynar, İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

        Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekibi ile komando timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

        Yaklaşık 2 saat süren ve dron kullanılan çalışmaların sonunda, kayıp hayvanların 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda olduğu tespit edildi.

        Ekipler tarafından bulunan büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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