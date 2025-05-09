Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı her yıl binlerce Mehmetçik yetiştiriyor

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, 1937 yılından bu yana Mehmetçik yetiştiriliyor.

Perli Mahallesi'nde 1937 yılında faaliyete geçirilen 4'üncü Hava Alayı, 1956 yılında tugay seviyesine çıkartılarak Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ismini aldı.

Komutanlıkta geçen yıl 33 bin 883 kişi eğitim görürken, son 10 yılın yıllık ortalaması ise 32 bin 600 oldu. Başlangıç eğitimlerini almak üzere katılan Mehmetçiklere yanaşık düzen, temel askerlik eğitiminin yanı sıra istihbarat, psikolojik dayanıklılık ve teknoloji bağımlılığı eğitimleri veriliyor.

Mehmetçiklerin silahla ilk buluştuğu yer olan komutanlıkta, mekanik nişancılık eğitimini başarıyla tamamlayanlar ise başlangıç eğitim atışına tabi tutuluyor.

- İlk yardımdan siber güvenliğe eğitimler veriliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) icra ettiği bazı faaliyetler hakkında da bilgilendirilen Mehmetçiklere, TSK'ya kazandırılan ve kazandırılması planlanan teknolojiler, yangın eğitimi, afet farkındalık eğitimi, ilk yardım dersleri, siber güvenlik eğitimi, erken yaşta ve zorla evlilikler ile kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi, Atatürkçülük eğitimi, okuma yazma ve silahlı eğitimleri almaları sağlanıyor.