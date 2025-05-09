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        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı her yıl binlerce Mehmetçik yetiştiriyor

        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, 1937 yılından bu yana Mehmetçik yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:22
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        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı her yıl binlerce Mehmetçik yetiştiriyor
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        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, 1937 yılından bu yana Mehmetçik yetiştiriliyor.

        Perli Mahallesi'nde 1937 yılında faaliyete geçirilen 4'üncü Hava Alayı, 1956 yılında tugay seviyesine çıkartılarak Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ismini aldı.

        Komutanlıkta geçen yıl 33 bin 883 kişi eğitim görürken, son 10 yılın yıllık ortalaması ise 32 bin 600 oldu. Başlangıç eğitimlerini almak üzere katılan Mehmetçiklere yanaşık düzen, temel askerlik eğitiminin yanı sıra istihbarat, psikolojik dayanıklılık ve teknoloji bağımlılığı eğitimleri veriliyor.

        Mehmetçiklerin silahla ilk buluştuğu yer olan komutanlıkta, mekanik nişancılık eğitimini başarıyla tamamlayanlar ise başlangıç eğitim atışına tabi tutuluyor.

        - İlk yardımdan siber güvenliğe eğitimler veriliyor

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) icra ettiği bazı faaliyetler hakkında da bilgilendirilen Mehmetçiklere, TSK'ya kazandırılan ve kazandırılması planlanan teknolojiler, yangın eğitimi, afet farkındalık eğitimi, ilk yardım dersleri, siber güvenlik eğitimi, erken yaşta ve zorla evlilikler ile kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi, Atatürkçülük eğitimi, okuma yazma ve silahlı eğitimleri almaları sağlanıyor.

        Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçiklerin ailelerinin de katıldığı yemin törenlerinin ardından ise usta birliklerine dağıtımı gerçekleştiriyor.

        - "TSK'nın yeri Türk milletinin kalbidir"

        Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, yaptığı konuşmada, ecdattan miras kalan ant içme törenlerinin milli birlik ve beraberliği güçlendiren çok özel anlar olduğunu söyledi.

        Kahraman Mehmetçiklerin kutsal asker ocağında silah arkadaşı olmanın bilincine ve hazzına vardıklarını belirten Baş, şöyle konuştu:

        "Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır çünkü askerlik vatana hizmettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı pahasına korumaktır. Türk milletinin bağrından çıkan TSK ise onun ayrılmaz bir parçası ve daima Türk milletinin hizmetindedir. Yeri Türk milletinin kalbidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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