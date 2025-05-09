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        Kütahya'da vatandaşlar Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 22:32 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:32
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        Kütahya'da vatandaşlar Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen grup, "Gazze'yi Unutma" yazılı pankartla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

        Grup adına meydanda basın açıklaması yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğinden Muhammed Emin Gümüşsoy, Gazze'nin son 19 aydır ağır bir kuşatma altında yaşam mücadelesi verdiğini anımsattı.

        Kütahya'da Gazze'ye destek olmak amacıyla birçok etkinlik, program düzenlendiğini belirten Gümüşsoy, şunları ifade etti:

        "Kütahya halkı olarak tüm gücümüzle Gazze'nin sesi olmaya çalıştık. Meydanları doldurduk, araç konvoyları düzenledik ama sesimizi duyuramadık. Bugün ise sessiz çığlıklarımızla meydanlardayız. Bu eylemimizin vicdanlara ulaşmasını umut ediyoruz. Bu uğurda şehit olmuş tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Katil İsrail ile mücadele etmek için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı açık yüreklilikle beyan ediyoruz ve inanıyoruz ki insanlık vicdanı siyonizmi yenecektir."

        Açıklamanın ardından grup dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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