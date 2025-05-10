Kütahyalı çini ustası "Ameli İsmail" eserlerinde Sümerlerden bugüne köprü kuruyor

ALİBEY AYDIN - Kütahya'da 42 yıldır çinicilik yapan ve bugüne kadar yaklaşık 18 bin eseri bulunan 62 yaşındaki İsmail Yiğit, Sümerlerden Osmanlı'ya kadar uzanan farklı teknikler ve toprak özelliklerini kullanarak sanatını icra ediyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu olan Yiğit, AA muhabirine, çini sanatının temelinin Sümerlere dayandığını belirterek bu medeniyetin içinde demir madeninin yoğunluğundan kaynaklanan kırmızı renkli toprağı kullandığını söyledi.

Sümerlerin kullandığı toprağın benzerinin Kütahya'da bulunduğunu anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Kütahya'da kırmızı kilden oluşan bir toprak var. Mesela Eskişehir tarafına döndüğümüzde toprağın rengi değişir ama 'Seyitömer' dediğimiz beldede kırmızı killi yani demir içerikli bir toprak vardır. Bu da hem mukavemeti ve estetiği açısından hem de geçmişle gelecek arasında bağ kurması açısından önemlidir. Seyitömer'deki kazılarda on binlerce çini obje ortaya çıkmıştır. Hedefim bu yüzyılda buradan hareketle bu kırmızı toprakla tekrar bir çağ oluşturmak."