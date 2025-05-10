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        Kütahya'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:49
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        Kütahya'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Esnaflık yaptığı öğrenilen Sami İlik, 8 Mayıs Perşembe günü ilçeye bağlı Durabey köyünde kayboldu.

        Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İlik'in bulunması için bölgede dron ve iz takip köpekleri eşliğinde çalışma başlattı.

        İlik'i arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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