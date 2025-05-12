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        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:08
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        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Hasan Hüseyin Koyun (72) idaresindeki 43 YD 687 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı'nda Ramazan Güçlü (65) yönetimindeki 43 YA 979 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Harun Karaman (34), Münevver Güçlü (63) ve Zekiye Zengin (69), yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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