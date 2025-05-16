Kütahya'da telefonla aradığı kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Evin bahçesine gelen şüpheli, İ.A'dan, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınları balkondan atmasını istedi. Bu sırada operasyonu gerçekleştiren ekipler, zanlı M.S'yi (21) suçüstü yakaladı.

Kent merkezinde oturan İ.A'yı telefonla arayan şüpheli, emniyet personeli olduğunu söyledi. Şüpheli, İ.A'ya, isminin karıştığı suçtan kurtulması ve gerçek suçluların yakalanması için evindeki altınların incelenmesi gerektiğini belirtti.

Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp 70 yaşındaki kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

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