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        Kütahya'da telefonla aradığı kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp 70 yaşındaki kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:52
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        Kütahya'da telefonla aradığı kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp 70 yaşındaki kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kent merkezinde oturan İ.A'yı telefonla arayan şüpheli, emniyet personeli olduğunu söyledi. Şüpheli, İ.A'ya, isminin karıştığı suçtan kurtulması ve gerçek suçluların yakalanması için evindeki altınların incelenmesi gerektiğini belirtti.

        Arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan İ.A, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için İ.A'nın evinin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

        Evin bahçesine gelen şüpheli, İ.A'dan, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınları balkondan atmasını istedi. Bu sırada operasyonu gerçekleştiren ekipler, zanlı M.S'yi (21) suçüstü yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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