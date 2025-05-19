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        Kütahya'da 100'den fazla öğrenci harmandalı oynadı

        Kütahya'da bir ortaokulda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende 100'den fazla öğrenci hep birlikte harmandalı oynayıp, halay çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:42
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        Kütahya'da 100'den fazla öğrenci harmandalı oynadı
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        Kütahya'da bir ortaokulda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende 100'den fazla öğrenci hep birlikte harmandalı oynayıp, halay çekti.

        Kütahya Şehitler Ortaokulu'ndaki 19 Mayıs kutlamaları saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

        Günün anlamına ilişkin konuşmaların yapılarak, şiirlerin okunduğu programda bando takımı gösteri sundu.

        Programda, okulun 6'ıncı sınıflarından oluşan 100'den fazla öğrenci de gösteri için okul bahçesindeki yerini aldı. Öğrenciler çalan müzik eşliğinde harmandalı oynadı ve halay çekti.

        Gösteri, öğretmen ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.

        Okul Müdürü Harun Yaman, gösterilerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri ve gösteri sunan öğrencileri tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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