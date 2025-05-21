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        Kütahya'da meslek liseleri fuarda tanıtılıyor

        Kütahya'da, mesleki eğitime dikkati çekmek amacıyla Meslek Liseleri Tanıtım Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:11
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        Kütahya'da meslek liseleri fuarda tanıtılıyor
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        Kütahya'da, mesleki eğitime dikkati çekmek amacıyla Meslek Liseleri Tanıtım Fuarı düzenlendi.

        Zafer Meydanı Valilik önünde düzenlenen fuara 14 meslek lisesi, geliştirdikleri çeşitli projelerle katıldı.

        Açılışı protokol üyelerince yapılan fuarda Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Vali Musa Işın, fuarı ziyaret ederek stantları gezdi, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarla meslek liselerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

        Fuarda meslek liseleri öğrencilerinin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaların sergilendiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Meslek liselerimizin alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmaların yanı sıra önümüzdeki eğitim öğretim yılında liseye geçecek olan öğrencilerimize de rehberlik hizmeti sunuyoruz. İlimiz aynı zamanda bir sanayi şehri. Kalifiyeli, yetenekli, nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Meslek liselerimiz bu anlamda kalifiye eleman yetiştirme noktasında önemli bir görevi de yerine getirmiş oluyor. Meslek liselerimizden mezun olanlar kolayca iş bulabiliyor."

        Yılmaz, akademik olarak eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin de üniversitelerde kendi alanlarıyla ilgili bölümleri tercih edebildiğini sözlerine ekledi.

        Gün boyunca sürecek fuarı, binlerce öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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