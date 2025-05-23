Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Düşecek köyü yakınlarında bulunan ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopter de katılıyor.
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