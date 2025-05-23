Kütahya'da düşen cep telefonunu almak için duran motokurye motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kütahya'da düşen cep telefonunu almak için duran motokurye, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kütahya'da düşen cep telefonunu almak için duran motokurye, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
C.D'nin kullandığı 43 AGB 870 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'ndaki alt geçitte düşen cep telefonunu almak için durup motosikletinden inen motokurye Halil İbrahim Kaya'ya (47) çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motokurye Kaya, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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