Kütahya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kütahya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Berkan Yağlıcı (34) idaresindeki 43 AGB 711 plakalı motosiklet, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun 17. kilometresindeki Göynükören kavşağında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yağlıcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yağlıcı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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