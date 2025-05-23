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        Kütahya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kütahya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:24
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        Kütahya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kütahya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Berkan Yağlıcı (34) idaresindeki 43 AGB 711 plakalı motosiklet, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun 17. kilometresindeki Göynükören kavşağında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yağlıcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yağlıcı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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