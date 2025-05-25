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        Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu minikleri için yılsonu etkinliği yapıldı

        Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:14
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        Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu minikleri için yılsonu etkinliği yapıldı
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        Kütahya’da 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri için yılsonu programı gerçekleştirildi.

        Zafer Meydanı’ndaki programa Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Müftüsü İrfan Açık, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, kurum amirleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, programda görev alan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

        Kur'an kurslarında çocuklara adalet, hoşgörü, sorumluluk, merhamet, yardımlaşma, dostluk, sevgi, sabır, edep, barış, umut, saygı ve cömertlik gibi değerleri aşıladıklarını söyleyen Açık, bu değerlerin olduğu bir toplum arzuladıklarını belirtti.

        Program, öğrencilerin şiir, ilahi, dua ve gösterileriyle devam etti. Miniklerin sergilediği performans, izleyicilerden alkış aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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