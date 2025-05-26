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        Kütahya'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Kütahya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi, gösteriler sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:59
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        Kütahya'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Kütahya’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi, gösteriler sunuldu.

        Kütahya Halk Eğitimi Merkezi bahçesindeki programa, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, daire müdürleri, kurum yöneticileri, davetliler ve kursiyerler katıldı.

        Halk Eğitimi Müdürü Fatih Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin örgün eğitim dışında kişilerin hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsadığını belirtti.

        Kütahya’da hayat boyu öğrenme haftasının paydaş kurumlarla coşku ile kutladıklarını dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        “Hayat Boyu Öğrenme Kurumları faaliyetlerini her zaman ve her yerde herkes için eğitim mottosuyla her yere ulaştırmayı hedef edinmiş ve hedef edinmeye de devam edecektir. Bu amaçla kurumumuzda 2024-2025 eğitim öğretim yılında Eylül ayından bu yana 737 kurs açılmış ve 16 bin 388 kursiyer kurslarımıza katılım sağlamıştır. Bu kurslarımızın 308’inci mesleki ve teknik olmak üzere 7 bin 950 kursiyer faydalandı. 429’u ise genel olmak üzere 8 bin 438 kursiyer katılımı sağlanmıştır.”

        Konuşmanın ardından halk oyunları ekibi ile halk eğitimi merkezi kursiyerleri gösteri sundu.

        Gösterilerin ardından açılışı yapılan sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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