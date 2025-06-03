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        Kütahya'da 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

        Kütahya'da ikamet ettiği evin pencere camını silen kadın, 3. kattan düşerek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:20
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        Kütahya'da 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
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        Kütahya'da ikamet ettiği evin pencere camını silen kadın, 3. kattan düşerek ağır yaralandı.

        Yunus Emre Mahallesi Mescidi Aksa Caddesi'ndeki bir binanın 3. katında yaşayan Nursel Karaca (42), dairesinin pencere camını sildiği esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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