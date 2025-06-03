Kütahya'da 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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