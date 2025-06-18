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        Kütahya Yeşilay Şubesince teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi

        Yeşilay Kütahya Şubesi, teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında ortaokul öğrencilerine seminer düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:37 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:37
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        Kütahya Yeşilay Şubesince teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi
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        Yeşilay Kütahya Şubesi, teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında ortaokul öğrencilerine seminer düzenledi.

        Kütahya Şehitler Ortaokulu Rehberlik Servisi işbirliğiyle okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen seminere öğrenciler ile veliler katıldı.

        Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili, buradaki sunumunda, teknoloji ile teknolojinin sağlıklı bir şekilde kullanılmasının nasıl olması gerektiğini anlattı.

        Teknoloji kullanımının son zamanlarda bağımlılık seviyesine ulaştığını aktaran Bilgili, Yeşilay olarak bu sorunun daha fazla büyümeden çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını söyledi.

        Bilgili, güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, teknoloji kullanımında ailenin rolü konularında da bilgiler verdi.

        Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Bilgili, gençlerin sağlıklı teknoloji kullanımı alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olunacak tavsiyelerde bulundu.

        Seminerde okulun Rehberlik Servisi görevlileri de sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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