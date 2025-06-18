Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik çocuklarda kilo fazlalığına ve hastalıklara sebep oluyor

Çocuk sağlığı uzmanları, sadece yanlış beslenme değil, bilgisayar başında geçirilen zaman nedeniyle hareketsiz yaşamın fazla kilolara ve dolayısıyla çeşitli hastalıklara neden olduğu konusunda uyarıyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle birçok sistemi etkileyen, Tip2 diyabetin kiloya bağlı şeker hastalığının çocuklarda görülmeye başlandığını belirtti.

Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam ve kilo fazlalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Baş, şunları söyledi:

“Kilo fazlalığı günümüzde daha büyük sorun yaratmaya başladı. Gittikçe yanlış beslenme alışkanlıkları, daha az hareket eden çocuklar ve çevre şartları çocukları daha fazla kilolu hale getirdi. Eskiden küçük yaşta bu kadar fazla kilolu çocuk görmüyorduk. Hele pandemiyle beraber hepimizin yaşadığı o kötü günlerden sonra daha çok görmeye başladık. Çocuklar daha az hareket ediyorlar. Daha fazla evdeler, çıkıp sokakta oynayan, parkta oynayan çocuk sayısı azaldı. Daha çok evde kalıp bilgisayar oyunları işte çeşitli uğraşlarını hep evde yapıyor. Dolayısıyla çocuklarımız ne kadar az hareket ederse o kadar fazla kilolu oluyor.”

Fazla kilolarla birlikte şeker hastalığının da çocuklarda görülmeye başlandığını anlatan Baş, “Özellikle Tip2 diyabet dediğimiz kiloya bağlı şeker hastalığını da daha az görüyorduk. Ama şimdilerde küçük yaşta çocuklarda daha fazla görüyoruz. Hepsinin aslında nedeni az hareket etmek, o eski sağlıklı besinlerimizden uzak kalıp fast food dediğimiz, hazır yiyeceklerle beslenmek, paketli ürünler, bütün bunlar çocuklarımızı kilolu yapıyor.” dedi. Türk toplumundaki, “bir dirhem et, bin ayıbı örter” anlayışıyla çocukların daha fazla yemelerinin tavsiye edilerek daha fazla kilo aldırmanın yanlış olduğunu da vurgulayan Pro. Dr. Baş, şöyle devam etti: “Toplumumuzda aileler bütün çocuklarımızı aslında biraz daha kilolu yapmaya çalışıyor. Çocuk polikliniğine gelen birçok çocuğumuzda bunu görüyoruz. Çocuk ne kadar normal olsa da ailenin gözünde hep zayıf, hep daha kilo alması gerekiyor gibi hissediliyor. Fazla beslenme alışkanlığının temelinde de bu var. Ne kadar yerse aileler o kadar mutlu oluyor. Çocuklarının boy ve kiloları normalin içerisinde kabul edilen sınırlar içinde kalırlarsa sağlıklı oluyorlar. Bunların üzerine çıktıkları zaman da daha sağlıksız oluyorlar. Damar tıkanıklığı, damara zarar verme çok küçük yaşta başlıyor.”