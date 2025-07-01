Gediz'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen içinde 4 şüphelinin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 528 adet uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve eroin ile 11 kenevir tohumu, esrar öğütücü, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan S.G. (24) ve R.Ç. (36) çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler A.S. (32) ve Ö.Ç. (67) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.