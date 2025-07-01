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        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:34
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        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen içinde 4 şüphelinin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramalarda, 528 adet uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve eroin ile 11 kenevir tohumu, esrar öğütücü, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan S.G. (24) ve R.Ç. (36) çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler A.S. (32) ve Ö.Ç. (67) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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