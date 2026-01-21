Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da yaya geçidindeki tehlikeli anlar araç kamerasınca kaydedildi

        Kütahya'da bir kamyonun, yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın ve çocuğun yanından hızla geçtiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:28
        Kütahya'da yaya geçidindeki tehlikeli anlar araç kamerasınca kaydedildi
        Kütahya'da bir kamyonun, yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın ve çocuğun yanından hızla geçtiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

        Dumlupınar Mahallesi yakınlarındaki Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolundan geçen bir tır şoförü, yaya geçidinde bekleyen kadın ve çocuğun yolun karşısına geçebilmeleri için durdu.

        Kadın ve çocuk, yoldan geçmek için adım attıkları sırada arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen bir kamyon, yaya geçidinden hızla geçti.

        Kamyonun geldiğini son anda fark eden ve geri adım atan kadın, kamyonun oluşturduğu rüzgarının etkisiyle düştü.

        Olay anı ise araç kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

