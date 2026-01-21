Kütahya'da yaya geçidindeki tehlikeli anlar araç kamerasınca kaydedildi

Kütahya'da bir kamyonun, yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın ve çocuğun yanından hızla geçtiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.



Dumlupınar Mahallesi yakınlarındaki Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolundan geçen bir tır şoförü, yaya geçidinde bekleyen kadın ve çocuğun yolun karşısına geçebilmeleri için durdu.



Kadın ve çocuk, yoldan geçmek için adım attıkları sırada arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen bir kamyon, yaya geçidinden hızla geçti.



Kamyonun geldiğini son anda fark eden ve geri adım atan kadın, kamyonun oluşturduğu rüzgarının etkisiyle düştü.



Olay anı ise araç kamerasınca görüntülendi.



