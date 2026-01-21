Kütahya'da kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.



Zafertepe Mahallesi'nde 71 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar'dan dün sabahtan beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler arama çalışması başlattı.



Uçar'ın Alayunt Mahallesi civarındaki ormanlık alanda görüldüğü ihbarı üzerine yaklaşık 150 kişilik ekip, bölgedeki arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Uçar'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

