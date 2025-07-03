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        Kütahya'da trafoda çıkan yangın

        Kütahya'da bir trafoda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:14
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        Kütahya'da trafoda çıkan yangın
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        Kütahya’da bir trafoda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Maltepe Mahallesi Paşabekir Sokak'taki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Yangında kullanılamaz hale gelen trafo, mahalledeki bazı konutlarda elektrik kesintisine neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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