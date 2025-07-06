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        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 22:06 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:06
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        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        O.S.Y. yönetimindeki 43 BB 790 plakalı otomobil ile Sultanbağı Mahallesi Soğukçeşme Caddesi'nde karşı yönden gelen F.S. idaresindeki 43 NU 192 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücülerden O.S.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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