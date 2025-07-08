Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

        Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:47 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.

        Sinan G. (52) idaresindeki 16 BMM 306 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 23. kilometresindeki Ilıca Kavşağı yakınında bulunan virajı alamayarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen tır nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!

        Benzer Haberler

        İnşattan düşen stajyer öğrenci 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
        İnşattan düşen stajyer öğrenci 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da "DownFest" etkinliği düzenlendi
        Kütahya'da "DownFest" etkinliği düzenlendi
        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da 4 bin kişiye aşure dağıtıldı
        Kütahya'da 4 bin kişiye aşure dağıtıldı
        YediHilal Derneğinin 8. Dağ Kampı Kütahya'da düzenlendi
        YediHilal Derneğinin 8. Dağ Kampı Kütahya'da düzenlendi