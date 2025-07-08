Kütahya'da devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı
Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.
Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.
Sinan G. (52) idaresindeki 16 BMM 306 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 23. kilometresindeki Ilıca Kavşağı yakınında bulunan virajı alamayarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen tır nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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