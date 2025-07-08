Kütahya Tasarım Teknokent gazetecilere tanıtıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü ve Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Teknokent'te gazetecilerle bir araya geldi.

Kızıltoprak, yaptığı açıklamada, Kütahya Tasarım Teknokent'in emin adımlarla büyümesini sürdürdüğünü, son bir yılda firma sayısının neredeyse iki katına çıktığını belirtti.

Teknokent ile Kütahya ve Türkiye'nin büyümesine katkı sunmak istediklerini dile getiren Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Burada hakikaten bir başarı hikayesi var. Bu da kentimizin sanayicilerinin, iş insanlarının ciddi katkısıyla oluyor. Teknokentte bugün itibarıyla yazılım, yapay zeka, bilgisayar ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firma sayısı oldukça arttı. Sağlık, mühendislik, enerji, medikal ve seramik alanında da müstesna teknoloji şirketleri var. Bu alanda faaliyet gösteren ve bizi tercih eden bütün firmalarımıza da teşekkür ederiz. Çünkü biz onlarla büyüdük ve onlarla bu kapasiteye ulaştık. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz."