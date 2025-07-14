Kütahya'da fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İlk olarak işletmeye ait itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, diğer itfaiye ekiplerinin de yardımıyla söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye Emet ve Hisarcık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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