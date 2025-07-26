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        Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Kütahya'da tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 02:58 Güncelleme: 26.07.2025 - 02:58
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        Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Kütahya'da tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Zafertepe Mahallesi yakınlarında, Celal Türkdönmez'in (23) idaresindeki otomobilde, Türkdönmez ile arkadaşı H.A. (22) arasında eve gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, H.A. tabanca ile arkadaşı Türkdönmez'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Bacağından yaralanan Türkdönmez, yakındaki akaryakıt istasyonuna giderek yardım istedi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan genç, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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