Kütahya'da Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle ilkokulda kütüphane oluşturuldu

Kütahya'da Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle, kentteki bir ilkokulda kurulan kütüphane ve zeka oyunları atölyesinin açılışı yapıldı.

Vefa Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlkokulunda, Türkiye'nin birçok okulunda emekli kütüphaneci Zeki Aktürk'ün gayretleri ve Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle kütüphane ve zeka oyunları atölyesi oluşturuldu.

Mobilya ve özel bölümleri, Kütahya Eczacılar Odası Başkanı Cahit Ceylan ve Aktürk tarafından tasarlanan kütüphane ve atölyenin açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Vekili Harun Kazez, kütüphanelerin ve kitapların önemine değinerek, "Kütüphanemizin açılışına katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Burası inşallah öğrencilerimize büyük fayda sağlayacaktır. Çocuklarımız burada kitap okuyarak gelişimlerine katkı sunacaklar." dedi.

Kazez, daha sonra Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'e desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından Kazez ve protokol üyeleri açılışını yaptıkları kütüphane ve atölyeyi gezdi.