Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle ilkokulda kütüphane oluşturuldu

        Kütahya'da Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle, kentteki bir ilkokulda kurulan kütüphane ve zeka oyunları atölyesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:48 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle ilkokulda kütüphane oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle, kentteki bir ilkokulda kurulan kütüphane ve zeka oyunları atölyesinin açılışı yapıldı.

        Vefa Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlkokulunda, Türkiye'nin birçok okulunda emekli kütüphaneci Zeki Aktürk'ün gayretleri ve Türk Eczacıları Birliği'nin destekleriyle kütüphane ve zeka oyunları atölyesi oluşturuldu.

        Mobilya ve özel bölümleri, Kütahya Eczacılar Odası Başkanı Cahit Ceylan ve Aktürk tarafından tasarlanan kütüphane ve atölyenin açılışı için tören düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Vekili Harun Kazez, kütüphanelerin ve kitapların önemine değinerek, "Kütüphanemizin açılışına katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Burası inşallah öğrencilerimize büyük fayda sağlayacaktır. Çocuklarımız burada kitap okuyarak gelişimlerine katkı sunacaklar." dedi.

        Kazez, daha sonra Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'e desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

        Konuşmaların ardından Kazez ve protokol üyeleri açılışını yaptıkları kütüphane ve atölyeyi gezdi.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı, okul müdürleri, eczacılar, öğretmenler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçlar alınıyor
        Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçlar alınıyor
        Kütahya'da aynı apartmanda arka arkaya çıkan yangınlara ilişkin soruşturma
        Kütahya'da aynı apartmanda arka arkaya çıkan yangınlara ilişkin soruşturma
        Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Evinde yere düşen 80 yaşındaki kişiyi, balkondan içeri girip kurtardılar
        Evinde yere düşen 80 yaşındaki kişiyi, balkondan içeri girip kurtardılar
        Kütahya'da evinde düşüp yaralanan yaşlı adamı ekipler kurtardı
        Kütahya'da evinde düşüp yaralanan yaşlı adamı ekipler kurtardı
        Kütahya'da tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
        Kütahya'da tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü